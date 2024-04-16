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Barcelona 1-4 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile PSG rövanş maçında karşı karşıya geldi. Fransız ekibi Paris Saint Germain ilk maçta sahasında aldığı 3-2'lik mağlubiyet sonrası rakibini 4-1'lik skorla yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 00:01
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Barcelona 1-4 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

PSG'ye turu getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54'te Vitinha, 61 (p) ve 89. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti. Katalan devinin tek golü ise 12. dakikada Raphinha'dan geldi.

Ayrıca Barça'da 29. dakikada Ronald Araujo ve 56'da teknik direktör Xavi direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından PSG, iki maçın sonunda 6-4'lük skorla turu geçen yaraf oldu ve yarı finale yükseldi. Barcelona ise Devler Ligi'ne veda etti.

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