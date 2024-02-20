Inter - Atletico Madrid maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
INTER - ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ:
Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Darmian, Dimarco, Thuram, Martinez
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Lino, Witsel, Niguez, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann
INTER- ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Inter - Atletico Madrid maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.