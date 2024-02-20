Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Atletico Madrid maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Inter - Atletico Madrid maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu'nda milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 22:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:20
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Inter - Atletico Madrid maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

INTER - ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ:

Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Darmian, Dimarco, Thuram, Martinez

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Lino, Witsel, Niguez, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann

INTER- ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Atletico Madrid maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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