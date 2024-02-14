PSG - Real Sociedad maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Dev turnuvada Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.
Paris'te oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI 11'LERİ:
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo, Zaire Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe
Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan, Zubimendi, Brais Mendez, Merino, Kubo, Barrenetxea, Andre Silva
PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG - Real Sociedad maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.