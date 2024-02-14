Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Real Sociedad maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG - Real Sociedad maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain sahasında İspanyol temsilcisi Real Sociedad'ı konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 23:00
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PSG - Real Sociedad maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dev turnuvada Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.

Paris'te oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI 11'LERİ:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo, Zaire Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan, Zubimendi, Brais Mendez, Merino, Kubo, Barrenetxea, Andre Silva

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Real Sociedad maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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