Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Atletico Madrid

Inter-Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle: Porto-Arsenal, Napoli-Barcelona, Paris SaintGermain-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV Eindhoven-B. Dortmund, Lazio-Bayern Münih, Kopenhag-Manchester City, Leipzig-Real Madrid.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Inter-Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle: Porto-Arsenal, Napoli-Barcelona, Paris SaintGermain-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV Eindhoven-B. Dortmund, Lazio-Bayern Münih, Kopenhag-Manchester City, Leipzig-Real Madrid.
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