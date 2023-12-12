Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Braga maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.