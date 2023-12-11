Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan son maçlarla son bulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan son maçlarla son bulacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hryecan, oynanacak olan son maçlarla tamamlanacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan son maçlarla son bulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, 12 Aralık Salı ve 13 Aralık Çarşamba günü gruplarda oynanacak son maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Lens - Sevilla ve PSV Eindhoven - Arsenal karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek. Bu müsabaka TSİ 23.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

12 Aralık Salı

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Manchester United - Bayern Münih

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Napoli - Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica

13 Aralık Çarşamba

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk

23.00 Royal Antwerp - Barcelona

DİĞER
Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler geri dönüyor: Tarihi resmen açıkladılar…
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Milyonlar o saate kilitlendi! Enflasyona göre asgari ücrette hangi zam senaryoları öne çıkıyor? İşte masadaki rakamlar...
Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman?
Inter - Real Sociedad maçı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2023? | Günlük net, brüt asgari ücret kaç TL?
BU SALI BİM'DE EFSANE İNDİRİM | BİM 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Sevilla maçı ne zaman? Lens - Sevilla maçı ne zaman? 12:20
Formayı kaptırmıştı! G.Saray'da o isme psikolojik destek Formayı kaptırmıştı! G.Saray'da o isme psikolojik destek 12:18
Giresunspor'da sürpriz ayrılık! Giresunspor'da sürpriz ayrılık! 12:12
Derbinin hakemine ceza! TFF kararını verdi Derbinin hakemine ceza! TFF kararını verdi 11:57
Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta heyecanı! 11:56
Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı 11:42
Daha Eski
Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... 11:40
R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı 11:34
Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi 11:27
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:19
Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 11:15
Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:12