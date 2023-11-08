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Real Sociedad 3 - 1 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftada İspanya La Liga ekibi Real Sociedad sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. 3 puanı 3 golle alan İspanyol ekibi, D Grubu'nda liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:51
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Real Sociedad 3 - 1 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta müsabakasında Real Sociedad ile Benfica karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Real Sociedad 3-1 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Sociedad henüz 6. dakikada Merino'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Etkin oyununu sürüren Imanol Alguacil'in öğrencileri 11. dakikada Oyarzabal'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Mücadeleyi 21. dakikada Barrenetxea'nın ayağından bulduğu golle 3-0 öne geçen Real Sociedad, 29. dakikada Mendez'in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Portekiz ekibi Benfica'nın tek golü ise 49. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 10 yapan Real Sociedad grupta liderliğe yükseldi.

Benfica ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 0 puanla son sırada yerini aldı.

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