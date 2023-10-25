Barcelona 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Barcelona ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36'da Fermin Lopez kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 62'de Georgiy Sudakov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. maçında Barcelona 7 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te Shakhtar Donetsk'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.