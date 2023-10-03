RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda RB Salzburg ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RB SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Salzburg - Real Sociedad maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.