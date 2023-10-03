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RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:10
RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda RB Salzburg ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RB SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Salzburg - Real Sociedad maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

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