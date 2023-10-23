Lens - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu'nda Lens ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşacak. Lens'in ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele öncesi futbolseverler, "Lens - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi detaylar...

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LENS - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Lens - PSV Eindhoven maçı 24 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.