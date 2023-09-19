Feyenoord - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Feyenoord - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Feyenoord - Celtic karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Feyenoord - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FEYENOORD - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord - Celtic maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.