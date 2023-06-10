Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Robin Gosens: "Taraftarımız gurur duyuyordur"

Robin Gosens: "Taraftarımız gurur duyuyordur"

Interli futbolcu Robin Gosens, Manchester City'ye kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 01:12
Robin Gosens: "Taraftarımız gurur duyuyordur"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Dev maçın adından Interli futbolcu Robin Gosens, açıklamalarda bulundu.

Robin Gosens, "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence acı verici çünkü aynı seviyede oynadık. 90 dakika City'den daha fazla gol atma şansımız vardı. Bence taraftarımız bizimle gurur duyuyordur ama kaybettiğiniz zaman bunun bir anlamı olmuyor.

Finale kalmak büyük bir başarıydı ama bu kimsenin umurunda değil. Buraya kazanmak için geldik, bugün bir başarıdan bahsedemeyiz" şeklinde konuştu.

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