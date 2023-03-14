Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PORTO INTER MAÇI CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO INTER MAÇI CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A temsilcisi Inter, ilk maçta Portekiz ekibi Porto'yu 1-0 yenmişti. Kritik müsabaka şifresiz canlı yayın ile ekranlara gelecek. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerler, Porto - Inter maçı canlı izle, Şampiyonlar Ligi canlı yayın, Inter maçı canlı, Porto maçı canlı gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:40
PORTO INTER MAÇI CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Inter kozlarını paylaşacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Inter maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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Porto: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Grujic, Uribe; Franco, Pepe, Galeno; Taremi

Inter: Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

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