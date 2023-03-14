PORTO INTER MAÇI CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Inter kozlarını paylaşacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Inter maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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Porto: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Grujic, Uribe; Franco, Pepe, Galeno; Taremi

Inter: Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko