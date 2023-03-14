Porto 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.

Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla Inter, çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.