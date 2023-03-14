Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Porto 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Porto ile Inter karşı karşıya geldi. Inter 1-0'ın rövanşında deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 00:58 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 01:21
Porto 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.

Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla Inter, çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.

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