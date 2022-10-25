Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig 3 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig 3 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Leipzig 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 00:03
Leipzig 3 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, evinde La Liga devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Leipzig mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren goller; Josko Gvardiol, Nkunku ve Timo Werner kaydetti.

Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior ve penaltıdan Rodrygo kaydetti. Madrid ekibi bu sezon resmi maçlarda ilk kez kaybetti.

Bu galibiyetle Leipzig puanını 9'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 2. sırada yer aldı. Real Madrid ise son maçlar öncesi 10 puanla liderliğini sürdürüyor.

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