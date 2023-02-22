Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Rövanş 7 Mart'ta

Rövanş 7 Mart'ta

Günün diğer maçında ise İnter ile Porto karşı karşıya gelecek. San Siro'da ilk düdüğün 23.00'te çalacağı mücadele, Exxen'den ekranlara gelecek. Böylece son 16 turunda ilk maçlar bugün tamamlanacak. 7 Mart Salı günü başlayacak rövanş maçlarında, son çeyrek final biletleri 15 Mart Çarşamba günü verilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Rövanş 7 Mart'ta
Günün diğer maçında ise İnter ile Porto karşı karşıya gelecek. San Siro'da ilk düdüğün 23.00'te çalacağı mücadele, Exxen'den ekranlara gelecek. Böylece son 16 turunda ilk maçlar bugün tamamlanacak. 7 Mart Salı günü başlayacak rövanş maçlarında, son çeyrek final biletleri 15 Mart Çarşamba günü verilecek.
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