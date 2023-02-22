Rövanş 7 Mart'ta

Günün diğer maçında ise İnter ile Porto karşı karşıya gelecek. San Siro'da ilk düdüğün 23.00'te çalacağı mücadele, Exxen'den ekranlara gelecek. Böylece son 16 turunda ilk maçlar bugün tamamlanacak. 7 Mart Salı günü başlayacak rövanş maçlarında, son çeyrek final biletleri 15 Mart Çarşamba günü verilecek.
Günündiğer maçında ise İnter ile Porto karşı karşıya gelecek. San Siro'da ilk düdüğün 23.00'te çalacağı mücadele, Exxen'den ekranlara gelecek. Böylece son 16 turunda ilk maçlar bugün tamamlanacak. 7 Mart Salı günü başlayacak rövanş maçlarında, son çeyrek final biletleri 15 Mart Çarşamba günü verilecek.