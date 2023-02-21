Liverpool Real Madrid: 2-5 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Devlerin mücadelesini Madrid temsilcisi 5-2 kazandı.

Ev sahibi ekibinin gollerini 4. dakikada Darwin Nunez ve 14'te Mohamed Salah kaydetti. Konuk takımın golleri ise 21 ve 36. dakikalarda Vinicius Junior, 47'de Eder Militao, 55 ve 67. dakikalarda ise Karim Benzema'dan geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak. Dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.