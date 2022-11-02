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Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Milan ile RB Salzburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 09:44
Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - RB Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Milan ile RB Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - RB SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - RB Salzburg maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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