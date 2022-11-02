Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - RB Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Milan ile RB Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Milan - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - RB SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - RB Salzburg maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.