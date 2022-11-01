Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:30
Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bayer Leverkusen ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Club Brugge maçı 1 Kasım Salı günü saat 20.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah, Bakker; Andrich, Palacios, Amiri; Adli, Schick, Hlozek

Club Brugge

Mignolet; Meijer, Mechele, Boyata, Sobol; Nielsen, Balanta, Vanaken; Sowah, Jutgla, Lang

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