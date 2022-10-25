Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Juventus maç sonucu: 4-3 (Benfica Juventus maç özeti)

Benfica Juventus maç sonucu: 4-3 (Benfica Juventus maç özeti)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u Rafa Silva (2), Antonio Silva ve Joao Mario'nun (p) golleriyle 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 23:57 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 00:02
Benfica Juventus maç sonucu: 4-3 (Benfica Juventus maç özeti)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica ile Juventus kozlarını paylaştı.

Portekiz ekibi, rakibini 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada Joao Mario (p) ve 35 ila 50. dakikalarda Rafa Silva'nın golleriyle 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'un 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Benfica bu sonuçla puanını 11'e yükselterek son 16'ya kalmayı garantiledi. Gruptaki 4. yenilgisini alarak 3 puanda kalan Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasına veda etmesi kesinleşti.

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