Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Napoli: 1-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ajax - Napoli: 1-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Napoli deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadele Napoli'nin 6-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 23:51
Ajax - Napoli: 1-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

A Grubu maçında Napoli deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadele, İtalyan temsilcisinin 6-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri; Giacomo Raspadori (2), Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia ve Giovanni Simeone kaydetti.

Ajax'ın tek sayısını ise Mohammed Kudus kaydetti.

AJAX 10 KİŞİ TAMAMLADI

Hollanda temsilcisinde Dusan Tadic 73. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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