Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuranın ardından belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Yıldızlar geçidi

Play-Off'ta temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda M.City, Sevilla ve B.Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. B.Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen, tur için karşı karşıya gelecek. Barça'ya giden Lewandowski, eski takımı Bayern'e karşı oynayacak.


Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu. Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekilişini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Yaya Toure yaptı.


Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers

B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
V. Plzen

D GRUBU
E. Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya

E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU
R. Madrid
Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU
M. City
Sevilla
B. Dortmund
Kopenhag

H GRUBU
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

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