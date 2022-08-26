Yıldızlar geçidi

Play-Off'ta temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda M.City, Sevilla ve B.Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. B.Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen, tur için karşı karşıya gelecek. Barça'ya giden Lewandowski, eski takımı Bayern'e karşı oynayacak.



Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu. Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekilişini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Yaya Toure yaptı.



Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Inter

V. Plzen

D GRUBU

E. Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

R. Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

M. City

Sevilla

B. Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa