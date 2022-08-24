Dinamo Zagreb 4-1 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dinamo Zagreb ile Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
Kritik müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çaldı.
Karşılaşmanın 90 dakikası ev sahibi ekibin Orsic ve Petkovic'in bulduğu gollerle 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti.
Uzatma dakikalarında Drmic ve Bockaj ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-1 kazanan Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı. Bodo Glimt'in tek golü Gronbaek'ten geldi.