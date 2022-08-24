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Dinamo Zagreb 4-1 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Dinamo Zagreb sahasında Bodo Glimt'i ağırladı. 90 dakika ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle karşılaşmayı 4-1 kazanan Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. İşte Dinamo Zagreb - Bodo Glimt maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 01:16
Dinamo Zagreb 4-1 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dinamo Zagreb ile Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Kritik müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası ev sahibi ekibin Orsic ve Petkovic'in bulduğu gollerle 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında Drmic ve Bockaj ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-1 kazanan Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı. Bodo Glimt'in tek golü Gronbaek'ten geldi.


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