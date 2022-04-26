Manchester City - Real Madrid: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi M. City 4-3 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 2'de Kevin de Bruyne, 11'de Gabriel Jesus, 53'te Philip Foden ve 74'te Bernardo Silva kaydetti.

İspanyol devinin golleri ise 33 ve 82'de (pen.) Karim Benzema ile 55'te Vinicius Junior'dan geldi.

RÖVANŞ 4 MAYIS'TA

Real Madrid ile Manchester City arasında finale yükselen takımı belirleyecek rövanş maçı, 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.