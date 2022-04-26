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Manchester City - Real Madrid: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, evinde Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek final yolunda avantaj yakaladı. İngiliz ekibini galibiyete taşıyan golleri De Bruyne, Gabriel Jesus, Philip Foden ve Bernardo Silva kaydetti. İspanyol devinin golleri ise Karim Benzema (2) ve Vinicius Junior'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 00:00
Manchester City - Real Madrid: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi M. City 4-3 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 2'de Kevin de Bruyne, 11'de Gabriel Jesus, 53'te Philip Foden ve 74'te Bernardo Silva kaydetti.

İspanyol devinin golleri ise 33 ve 82'de (pen.) Karim Benzema ile 55'te Vinicius Junior'dan geldi.

RÖVANŞ 4 MAYIS'TA

Real Madrid ile Manchester City arasında finale yükselen takımı belirleyecek rövanş maçı, 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

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