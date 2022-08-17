Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Maccabi Haifa ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı 17 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.