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Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında heyecan devam ediyor. Maccabi Haifa ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:26
Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Maccabi Haifa ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı 17 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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