Maccabi Hayfa - Apollon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Maccabi Hayfa ile Apollon Limassol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Maccabi Hayfa - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAYFA - APOLLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Hayfa - Apollon Limassol maçı 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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