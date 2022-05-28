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Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

Şampiyonlar Ligi'nde final günü... Liverpool ile Real Madrid Paris'te kozlarını paylaşacak. La Liga'da şampiyon olan Real Madrid, Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Liverpool'la Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İnternette, "Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool-Real Madrid maçı canlı izle" gibi aramalar yapılıyor. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI CANLI - UEFA Devler Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid final müsabakasına çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te, Stade de France'ta oynanacak. Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

📺CANLI SKOR - Liverpool-Real Madrid maçını takip etmek için tıklayın!

📌9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

📝LIVERPOOL'UN TEK YENİLGİSİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

🏆KUPAYI EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un Real Madrid'le karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bu akşam Stade de France'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele, TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

👥LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mane, Luis Diaz

🔸Real Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Junior

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