Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI İZLE | Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler

VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI İZLE | Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler

Villarreal - Liverpool maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri gündemde yerini alırken; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her iki takım için de final bileti ihtimali taşıyan rövanş maçının galibi merak ediliyor. Peki, İspanya’da gerçekleşecek Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal – Liverpool maçının muhtemel 11’leri ve mücadeleye dair merak edilenler haberimizde…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 19:12
VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI İZLE | Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler

Villarreal - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçı için geri sayım devam ederken; Danny Makkelie yönetiminde oynanacak maçın detayları haberimizde...

VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs Salı günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

  • Rullİ
  • Foyth
  • Albiol
  • Torres
  • Estupinan
  • Capoue
  • Coquelin
  • Parejo
  • Lo Celso
  • Chukwueze
  • Dia

LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

  • Alisson
  • Alexander-Arnold
  • Konate,
  • Van Dijk
  • Robertson
  • Henderson
  • Fabinho
  • Thiago
  • Salah
  • Mane
  • Diaz
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