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RB Salzburg Bayern Münih maçı CANLI izle! Salzburg Bayern Münih maçı canlı anlatım | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda RB Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Red Bull Arena'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:01
RB Salzburg Bayern Münih maçı CANLI izle! Salzburg Bayern Münih maçı canlı anlatım | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

RB Salzburg ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. İki takım da rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor.

İLK 11'LER
Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Capaldo, Camara, Siewald, Aaronson, Adeyemi, Okafor

Bayern Münih: Ulriech, Süle, Hernandez, Pavard, Kimmich, Tolisso, Sane, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski

RB SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
RB Salzburg - Bayern Münih maçı saat 23:00'de başladı. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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