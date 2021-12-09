Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Villarreal: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta - Villarreal: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Villarreal deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 22:56
Atalanta - Villarreal: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Atalanta-Villarreal maçını konuk ekip Villarreal 3-2'lik skorla kazandı.

İspanyol ekibine üç puanı getiren golleri 3'te ve 51'de Danjuma ile 42'de Capoue kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 71'de Malinovskyi ve 80'de Duvan Zapata'nın golleri puan almaya yetmedi.

Bu sonucun ardından F Grubu'nu 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Villarreal adını son 16 turuna yazdırdı. Merih Demiral'lı Atalanta ise 6 puanla 3'üncü oldu. İtaltyan ekibi böylece yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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