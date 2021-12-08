Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Malmö maçı CANLI

Juventus - Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Juventus, sahasında Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Juventus 12, Malmö 1 puanda bulunuyor. Juventus - Malmö maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 20:43 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 20:45
Juventus - Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Juventus, sahasında Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Juventus 12, Malmö 1 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER

Juventus: Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Kean

Malmö: Diawara; Olsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Čolak

JUVENTUS MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Malmö maçı saat 20.45'te başladı ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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