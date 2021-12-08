Juventus - Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Juventus, sahasında Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Juventus 12, Malmö 1 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
Juventus: Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Kean
Malmö: Diawara; Olsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Čolak
JUVENTUS MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Juventus - Malmö maçı saat 20.45'te başladı ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.