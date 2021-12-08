UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Benfica ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Da Luz Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin düdük çalacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Benfica - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BENFICA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Dinamo Kiev'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.