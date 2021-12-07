Real Madrid-Inter: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.

D Grubu'nun son haftasında oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Toni Kroos ve 79. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Öte yandan Inter'de 64. dakikada Nicolo Barella kırmızı kart gördü.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 60 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 15 puanla yükseldi ve üst tura çıktı. Inter ise 10 puanla ikinci tura yükseldi.