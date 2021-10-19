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Atletico Madrid Liverpool: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Liverpool, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu. Liverpool, Atletico'nun 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan, Mohamed Salah'ın penaltı golüyle galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:23
Atletico Madrid Liverpool: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk oldu.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Gol düellosunda Liverpool 8'de Salah'ın golüyle öne geçerken 13. dakikada Naby Keita farkı ikiye çıkardı. Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Griezmann, 20 ve 34. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının 2-2 bitmesini sağladı.

52. dakikada Griezmann, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Liverpool'un kazandığı penaltıda topun başına gelen Salah, takımına üç puanı getiren golü kaydeden isim oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

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