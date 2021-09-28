Milan Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor.

Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Milan sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı Milan Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Rebic

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Carrasco, Kondogbia, Koke, Marcos Llorente, Correa, Luis Suarez