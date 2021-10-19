Ajax Borussia Dortmund : 4-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ajax, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti.
Amsterdam Arena'da oynanan müsabakada, Hollanda temsilcisi, zorlu rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ajax'a 3 puanı getiren goller, 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25'te Daley Blind, 57'de Antony ve 72'de Sebastien Haller'den geldi.
Ajax bu galibiyetle grupta 9 puanla liderliğe ulaşırken, Borussia Dortmund 6 puanla ikinci sırada kaldı.
Devler Ligi'nde 4. hafta maçlarında bu kez Borussia Dortmund, Ajax'ı ağırlayacak.