Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Borussia Dortmund : 4-0 | MAÇ SONUCU

Ajax Borussia Dortmund : 4-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda bulunan Ajax ve Dortmund Hollanda'da karşı karşıya geldi. Mücadele 4-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Ajax'a 3 puanı getiren goller, 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25'te Daley Blind, 57'de Antony ve 72'de Sebastien Haller'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:01
Ajax Borussia Dortmund : 4-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ajax, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti.

Amsterdam Arena'da oynanan müsabakada, Hollanda temsilcisi, zorlu rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ajax'a 3 puanı getiren goller, 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25'te Daley Blind, 57'de Antony ve 72'de Sebastien Haller'den geldi.

Ajax bu galibiyetle grupta 9 puanla liderliğe ulaşırken, Borussia Dortmund 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Devler Ligi'nde 4. hafta maçlarında bu kez Borussia Dortmund, Ajax'ı ağırlayacak.

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