Zenit-Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Zenit ile Malmö kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ZENIT - MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.45'te çalanZenit - Malmö maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
ZENIT - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
Zenit: Kritsyuk, Sutormin, Chistiakov, Rakitskiy, Douglas Santos, Kuzyayev, Barrios, Wendel, Malcom, Dzyuba, Claudinho
Malmö: Dahlin, Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Rakip, Innocent, Christiansen, Birmancevic, Colak, Berget