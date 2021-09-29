Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Zenit-Malmö maçı CANLI

Zenit-Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Zenit ile Malmö karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:54
Zenit-Malmö maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Zenit ile Malmö kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ZENIT - MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.45'te çalanZenit - Malmö maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

ZENIT - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ

Zenit: Kritsyuk, Sutormin, Chistiakov, Rakitskiy, Douglas Santos, Kuzyayev, Barrios, Wendel, Malcom, Dzyuba, Claudinho

Malmö: Dahlin, Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Rakip, Innocent, Christiansen, Birmancevic, Colak, Berget

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