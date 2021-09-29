Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KIEV MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Garmash; Tsygankov, Supryaga, De Pena