Porto Merih Demiral'lı Ronaldo'lu Juventus'u yıktı! Juventus 3-2 Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında İtalyan devi Juventus, 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında Porto'yu ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-1 Juventus üstünlüğü ile sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatmalar adeta nefes kesti. Porto'nun, Sergio Oliviera ile golü bulmasından 2 dakika sonra Juventus'ta Rabiot skoru 3-2'ye getirdi. Ancak kalan kısa sürede başka gol olmadı ve turu geçen taraf Portekiz temsilcisi oldu.

Karşılaşmanın normal süresinde Juventus'un golleri Chiesa'dan gelirken, Porto'nun golünü Sergio Oliviera penaltıdan kaydetti.

Mücadelede Porto, Taremi'nin çift sarıdan atılmasıyla 54. dakikada 10 kişi kaldı.