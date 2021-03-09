Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto Merih Demiral'lı Ronaldo'lu Juventus'u yıktı! Juventus 3-2 Porto

'lı Ronaldo'lu 'u yıktı! Juventus 3-2 Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında devi , 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında 'yu ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-1 Juventus üstünlüğü ile sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmalar sonucunda turu geçen taraf Porto oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 01:41 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 01:43
Porto Merih Demiral'lı Ronaldo'lu Juventus'u yıktı! Juventus 3-2 Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında devi , 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında 'yu ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-1 Juventus üstünlüğü ile sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatmalar adeta nefes kesti. Porto'nun, ile golü bulmasından 2 dakika sonra Juventus'ta Rabiot skoru 3-2'ye getirdi. Ancak kalan kısa sürede başka gol olmadı ve turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmanın normal süresinde Juventus'un golleri 'dan gelirken, Porto'nun golünü Sergio Oliviera penaltıdan kaydetti.

Mücadelede Porto, Taremi'nin çift sarıdan atılmasıyla 54. dakikada 10 kişi kaldı.

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