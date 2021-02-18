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İngiliz basını 'nın planını duyurdu! 'daki finali seyircili olacak

Son dakika haberleri... İngiliz basını, bu sezon 'nda oynanacak final karşılaşmasına ilişkin flaş bir haberi okuyucuları ile paylaştı. Buna göre , maçı seyircili oynatmayı planlıyor. İşte dikkat çeken haberin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:27
İngiliz basını UEFA'nın planını duyurdu! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili olacak

İngiliz basınından , 2020-21 sezonu finaline ilişkin flaş bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Gazete, bu sezon 'da oynanacak dev final mücadelesinin, 'nın kapasitesi dahilinde yüzde 30 ile yüzde 50 civarında bir seyirci önünde oynanacağını bildirdi.

Buna göre 29 Mayıs'ta gerçekleşecek final karşılaşmasını 22 bin 500 ile 37 bin 500 arasında bir seyircinin tribünden izleyebileceği kaydedildi. Henüz, finale yükselen takımların taraftarlarına corona virüsü pandemisi nedeniyle bilet satışının yapılıp yapılmayacağına karar verilmediği belirtilirken, biletlerinin tamamının Türk seyirciye satılması halinde stadın yüzde 50'sine yakınının dolacağı düşünülüyor.

Bilindiği gibi 2019-20 sezonu finali İstanbul'a verilmiş ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası mücadele 'in başkenti 'da seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. UEFA ise bir sonraki yılın final mücadelesine İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.


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