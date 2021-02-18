İngiliz basını UEFA'nın planını duyurdu! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili olacak

İngiliz basınından Daily Mail, 2020-21 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin flaş bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Gazete, bu sezon İstanbul'da oynanacak dev final mücadelesinin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi dahilinde yüzde 30 ile yüzde 50 civarında bir seyirci önünde oynanacağını bildirdi.

Buna göre 29 Mayıs'ta gerçekleşecek final karşılaşmasını 22 bin 500 ile 37 bin 500 arasında bir seyircinin tribünden izleyebileceği kaydedildi. Henüz, finale yükselen takımların taraftarlarına corona virüsü pandemisi nedeniyle bilet satışının yapılıp yapılmayacağına karar verilmediği belirtilirken, biletlerinin tamamının Türk seyirciye satılması halinde stadın yüzde 50'sine yakınının dolacağı düşünülüyor.

Bilindiği gibi 2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verilmiş ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası mücadele Portekiz'in başkenti Lizbon'da seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. UEFA ise bir sonraki yılın final mücadelesine İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.



