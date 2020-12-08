Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Dünya futboluna damga vuran iki isim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo uzun bir aradan sonra birbirine rakip oluyor.
Dünya futboluna damga vuran iki isim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo uzun bir aradan sonra birbirine rakip oluyor.
Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Barcelona ile Juventus, Camp Nou'da kozlarını paylaşacak ve gözler iki yıldıza çevrilecek.
9 YIL SONRA RAKİP OLACAKLAR!
Tüm dünyanın gözlerini çevrileceği Barcelona - Juventus mücadelesi TSİ 23.00'de başlayacak. Grupta 15 puanı bulunan Barcelona, 12 puanlı Juventus'u konuk edecek. Kadroda bulunan Lionel Messi ve Ronaldo sahada yer almaları durumunda 9 yıl sonra rakip olacak.
RONALDO İLK MAÇTA OYNAYAMADI!
Grubun ilk maçında corona virüsü nedeniyle oynayamayan Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus, Dembele ve Messi'nin golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
ARALARINDAKİ SON MAÇA MESSI DAMGA VURMUŞTU!
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi son olarak 2010-11 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelmişti. Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maça Arjantinli yıldız damgasını vurmuştu. Barcelona'nın Real Madrid'i 2-0 mağlup ettiği müsabakada goller Lionel Messi'den gelmişti.
GUARDIOLA: EN BÜYÜLEYİCİ GÜNLERDEN BİRİ
Dönemin Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola da Lionel Messi'nin performansına kayıtsız kalmamıştı ve maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi" ifadelerini kullanmıştı.
İki oyuncu toplamda 35 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Messi'nin oynadığı takımlar 16 kez, Ronaldo'nun oynadığı takımlar 10 kez kazandı ve 9 maç berabere bitti. Messi 22 gol atarken Portekizli yıldız 19 gol kaydetti.