Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında ile karşı karşıya gelecek. Grup liderliği için sahaya çıkacak olan iki takım arasındaki müsabaka ve düellosuna sahne olacak. İki dünya yıldızı 9 yıl sonra birbirine rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:20
Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Dünya futboluna damga vuran iki isim ve uzun bir aradan sonra birbirine rakip oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında ile , Camp Nou'da kozlarını paylaşacak ve gözler iki yıldıza çevrilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

9 YIL SONRA RAKİP OLACAKLAR!
Tüm dünyanın gözlerini çevrileceği - mücadelesi TSİ 23.00'de başlayacak. Grupta 15 puanı bulunan Barcelona, 12 puanlı Juventus'u konuk edecek. Kadroda bulunan ve Ronaldo sahada yer almaları durumunda 9 yıl sonra rakip olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

RONALDO İLK MAÇTA OYNAYAMADI!
Grubun ilk maçında corona virüsü nedeniyle oynayamayan 'nun formasını giydiği , Dembele ve Messi'nin golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

ARALARINDAKİ SON MAÇA MESSI DAMGA VURMUŞTU!
ile son olarak 2010-11 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelmişti. Real Madrid ile arasında oynanan maça Arjantinli yıldız damgasını vurmuştu. Barcelona'nın Real Madrid'i 2-0 mağlup ettiği müsabakada goller Lionel Messi'den gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

GUARDIOLA: EN BÜYÜLEYİCİ GÜNLERDEN BİRİ
Dönemin Teknik Direktörü Pep Guardiola da 'nin performansına kayıtsız kalmamıştı ve maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi" ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

İki oyuncu toplamda 35 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Messi'nin oynadığı takımlar 16 kez, Ronaldo'nun oynadığı takımlar 10 kez kazandı ve 9 maç berabere bitti. Messi 22 gol atarken Portekizli yıldız 19 gol kaydetti.

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