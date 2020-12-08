Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi düellosu! Tam 9 yıl sonra...

Dünya futboluna damga vuran iki isim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo uzun bir aradan sonra birbirine rakip oluyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Barcelona ile Juventus, Camp Nou'da kozlarını paylaşacak ve gözler iki yıldıza çevrilecek.

9 YIL SONRA RAKİP OLACAKLAR!

Tüm dünyanın gözlerini çevrileceği Barcelona - Juventus mücadelesi TSİ 23.00'de başlayacak. Grupta 15 puanı bulunan Barcelona, 12 puanlı Juventus'u konuk edecek. Kadroda bulunan Lionel Messi ve Ronaldo sahada yer almaları durumunda 9 yıl sonra rakip olacak.

RONALDO İLK MAÇTA OYNAYAMADI!

Grubun ilk maçında corona virüsü nedeniyle oynayamayan Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus, Dembele ve Messi'nin golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

ARALARINDAKİ SON MAÇA MESSI DAMGA VURMUŞTU!

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi son olarak 2010-11 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelmişti. Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maça Arjantinli yıldız damgasını vurmuştu. Barcelona'nın Real Madrid'i 2-0 mağlup ettiği müsabakada goller Lionel Messi'den gelmişti.

GUARDIOLA: EN BÜYÜLEYİCİ GÜNLERDEN BİRİ

Dönemin Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola da Lionel Messi'nin performansına kayıtsız kalmamıştı ve maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi" ifadelerini kullanmıştı.