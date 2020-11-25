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Salzburg: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Salzburg'u konuk etti. Alman ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Ev sahibi takımın gollerini; Lewandowski, Coman ve Sane kaydetti. Konuk takımın tek golü ise, Berisha'dan geldi..

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:25
Bayern Münih Salzburg: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi A grubunda ile Salzburg, Allianz Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Bayern Münih'te goller; 42. dakikada , 52. dakikada Wober(KK) ve 68. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un golü ise 73. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.

Alman ekibinde orta saha oyuncusu Marc Roca, 66. dakikada kırmızı kart görerek Bayern'i sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, gruptaki puanını 12'ye yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. RB Salzburg ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasında 'e konuk olacak. RB Salzburg ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

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