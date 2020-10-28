Porto 2-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleriyle devam etti.
C Grubu 2. karşılaşmasında Porto ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Dragao Stadyumu'nda oynanan 11. dakikasında Porto, Vieira'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu.
Dakikalar 85'i gösterirken ev sahibi ekipte Sergio Oliveira farkı 2'ye çıkardı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Porto puanını 3'e yükseltirken, Olympiakos 3 puanda kaldı.