Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 2-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında , 'nda konuk ettiği 'u ve Oliveira'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:33
Porto 2-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleriyle devam etti.

C Grubu 2. karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan 11. dakikasında Porto, 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu.

Dakikalar 85'i gösterirken ev sahibi ekipte Sergio Oliveira farkı 2'ye çıkardı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Porto puanını 3'e yükseltirken, Olympiakos 3 puanda kaldı.

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