Liverpool 2-0 Midtjylland | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleriyle devam etti.

D Grubu 2. karşılaşmasında Liverpool ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 55. dakikadasında Liverpool, Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 90+3'ü gösterirken Mohamed Salah penaltıdan bulduğu golle İngiliz ekibi adına farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kırmızılılar 2. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Bu skorun ardından Liverpool D Grubu'nda 6 puan ile ilk sıraya yükselirken, henüz puan elde edemeyen Midtjylland son sırada yer aldı.

DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ!

Öte yandan Liverpool'un Portekizli golcüsü Diogo Jota, 55. dakikada attığı gol sonrası tarihe geçti.

Jota, Liverpool tarihinin 10000. golünü kaydeden isim oldu.