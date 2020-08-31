UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler
Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 14:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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