UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

PAOK - Benfica

Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

Gent - Rapid Wien

Karabağ - Molde

Omonia - Kızılyıldız

Midtjylland - Young Boys

Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest