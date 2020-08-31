UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'nde turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan 'nde turu kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

'nde turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 14:09
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