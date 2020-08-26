UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 11 maç! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda günün maçları | Celtic, Az Alkmaar, CFR Cluj - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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UEFA 'nde tam 11 maç! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda günün maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 11 maç! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda günün maçları...

UEFA 'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek olan 22 takım bu akşam sahne alacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak olan mücadeleler öncesi maçların yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA heyecanı futbolseverleri bekliyor. Dün akşam oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya geldi. Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 22 takım tek maç eleme sisteminde galibiyet arayacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plze?

19:00 Qarabağ - Sheriff

19:00 Celje - Molde

19:00 Suduva - M. Tel AvivM.

20:00 Lokomotiva - Rapid Wien

20:30 Ludogorets - Midtjylland

21:00 Dinamo Brest - Sarajevo

21:00 - Omonia

21:00 CFR Cluj -

21:15 Young Boys - KÍ

21:45 Celtic - Ferencvaros

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarını yayınlayacak televizyon kanalı mevcut değil.

  1. 26.08.2020
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