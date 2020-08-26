UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 11 maç! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda günün maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek olan 22 takım bu akşam sahne alacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak olan mücadeleler öncesi maçların yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Dün akşam oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya geldi. Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 22 takım tek maç eleme sisteminde galibiyet arayacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...
Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plze?
19:00 Qarabağ - Sheriff
19:00 Celje - Molde
19:00 Suduva - M. Tel AvivM. Tel Aviv
20:00 Lokomotiva - Rapid Wien
20:30 Ludogorets - Midtjylland
21:00 Dinamo Brest - Sarajevo
21:00 Legia Varşova - Omonia
21:00 CFR Cluj - Dinamo Zagreb
21:15 Young Boys - KÍ
21:45 Celtic - Ferencvaros
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarını yayınlayacak televizyon kanalı mevcut değil.
- 26.08.2020
- Ozornwafor Galatasaray'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu"
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Enner Valencia, Eran Zahavi, Lemos...
- Fenerbahçe'den 44 milyonluk transfer teklifi iddiası! Angelo Fulgini...
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Cabezas, Jakub Moder...
- Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular
- Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor
- Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi
- Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- 700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 11 maç! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda günün maçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.