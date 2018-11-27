UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında 5. hafta heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 27 Kasım Salı günü oynanmaya başladı.

Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak. Bu karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

20.55 AEK - Ajax (beIN SPORTS 2)

20.55 CSKA Moskova - Viktoria Plzen (beIN SPORTS 3)

23.00 Bayern Münih - Benfica (beIN SPORTS 3)

23.00 Olympique Lyon - Manchester City (beIN SPORTS 3)

23.00 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk (beIN SPORTS 4)

23.00 Roma - Real Madrid (beIN SPORTS 1)

23.00 Juventus - Valencia (beIN SPORTS 2)

23.00 Manchester United - Young Boys (beIN MAX 1)

28 Kasım Çarşamba:

20.55 Atletico Madrid - Monaco (beIN SPORTS 2)

20.55 Lokomotiv Moskova - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge (beIN MAX 1)

23.00 Tottenham - Inter (beIN SPORTS 3)

23.00 PSV - Barcelona (beIN SPORTS 2)

23.00 Napoli - Kızılyıldız (beIN MAX 2)

23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool (beIN SPORTS 1)

23.00 Porto - Schalke 04 (beIN SPORTS 4)