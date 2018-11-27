Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarını, ülkemizde yayınlayacak kanal belli oldu. Birbirinden önemli bu maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında 5. hafta heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 27 Kasım Salı günü oynanmaya başladı.
Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak. Bu karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
20.55 AEK - Ajax (beIN SPORTS 2)
20.55 CSKA Moskova - Viktoria Plzen (beIN SPORTS 3)
23.00 Bayern Münih - Benfica (beIN SPORTS 3)
23.00 Olympique Lyon - Manchester City (beIN SPORTS 3)
23.00 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk (beIN SPORTS 4)
23.00 Roma - Real Madrid (beIN SPORTS 1)
23.00 Juventus - Valencia (beIN SPORTS 2)
23.00 Manchester United - Young Boys (beIN MAX 1)
28 Kasım Çarşamba:
20.55 Atletico Madrid - Monaco (beIN SPORTS 2)
20.55 Lokomotiv Moskova - Galatasaray (beIN SPORTS 1)
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge (beIN MAX 1)
23.00 Tottenham - Inter (beIN SPORTS 3)
23.00 PSV - Barcelona (beIN SPORTS 2)
23.00 Napoli - Kızılyıldız (beIN MAX 2)
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool (beIN SPORTS 1)
23.00 Porto - Schalke 04 (beIN SPORTS 4)
- 27.11.2018 20:08
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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