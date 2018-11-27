Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
27 Kasım 2018, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarını, ülkemizde yayınlayacak kanal belli oldu. Birbirinden önemli bu maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar fotomac.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında 5. hafta heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 27 Kasım Salı günü oynanmaya başladı.

Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan , çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın takımına konuk olacak. Bu karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

20.55 AEK - Ajax (beIN SPORTS 2)

20.55 CSKA Moskova - (beIN SPORTS 3)

23.00 - Benfica (beIN SPORTS 3)

23.00 - (beIN SPORTS 3)

23.00 Hoffenheim - (beIN SPORTS 4)

23.00 Roma - (beIN SPORTS 1)

23.00 Juventus - Valencia (beIN SPORTS 2)

23.00 - Young Boys (beIN MAX 1)

28 Kasım Çarşamba:

20.55 - Monaco (beIN SPORTS 2)

20.55 Lokomotiv Moskova - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

23.00 - (beIN MAX 1)

23.00 Tottenham - Inter (beIN SPORTS 3)

23.00 PSV - Barcelona (beIN SPORTS 2)

23.00 Napoli - Kızılyıldız (beIN MAX 2)

23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool (beIN SPORTS 1)

23.00 Porto - Schalke 04 (beIN SPORTS 4)

  1. 27.11.2018 20:08
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