Hedefteki adam Sergio Ramos!
Salah’ı sakatlayan İspanyol oyuncunun ceza almasını isteyen taraftarlar, kampanya başlattı.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde ikili mücadele sonrası Liverpool'un yıldızı Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tepkiler çığ gibi büyüyor. R.Madrid'li oyuncunun Salah'ı bilinçli bir şekilde sakatladığını iddia eden taraftarlar, imza kampanyası başlattı. 'Salah'ı kasten sakatlayan Ramos, FIFA ve UEFA'dan ceza almalı' adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada 463 bin imza toplandı. 500 bin imzanın toplanmasının ardından maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen Ramos'un cezalandırılması çağrısında bulunuldu.
- 30.5.2018
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
-
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
-
Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Hedefteki adam Sergio Ramos! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.