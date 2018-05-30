Hedefteki adam Sergio Ramos! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Hedefteki adam !

    Hedefteki adam Sergio Ramos!

    Salah’ı sakatlayan İspanyol oyuncunun ceza almasını isteyen taraftarlar, kampanya başlattı.

    Şampiyonlar Ligi Finali'nde ikili mücadele sonrası 'un yıldızı Salah'ı sakatlayan 'a tepkiler çığ gibi büyüyor. R.Madrid'li oyuncunun Salah'ı bilinçli bir şekilde sakatladığını iddia eden taraftarlar, imza kampanyası başlattı. 'Salah'ı kasten sakatlayan Ramos, ve 'dan ceza almalı' adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada 463 bin imza toplandı. 500 bin imzanın toplanmasının ardından maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen Ramos'un cezalandırılması çağrısında bulunuldu.


    1. 30.5.2018
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