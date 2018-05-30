Hedefteki adam Sergio Ramos!

Şampiyonlar Ligi Finali'nde ikili mücadele sonrası Liverpool'un yıldızı Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tepkiler çığ gibi büyüyor. R.Madrid'li oyuncunun Salah'ı bilinçli bir şekilde sakatladığını iddia eden taraftarlar, imza kampanyası başlattı. 'Salah'ı kasten sakatlayan Ramos, FIFA ve UEFA'dan ceza almalı' adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada 463 bin imza toplandı. 500 bin imzanın toplanmasının ardından maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen Ramos'un cezalandırılması çağrısında bulunuldu.





