Muhammed Salah, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Muhammed Salah, 'nda oynayabilecek mi?

    Muhammed Salah, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

    Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, Sergio Ramos'un acımasız faulüne maruz kalan ve sakatlanan Liverpoollu Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

    1. 27.5.2018 10:53
    2. Güncelleme: 27.5.2018 12:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhammed Salah, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN