Cengiz Ünder yine manşetlerde – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    yine manşetlerde

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a> yine manşetlerde

    Roma'da son 4 maçta gösterdiği performansla İtalyanların büyük beğenisini toplayan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı, bir gol atarak yine yıldızlaştı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
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