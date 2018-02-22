Cengiz Ünder yine manşetlerde
Roma'da son 4 maçta gösterdiği performansla İtalyanların büyük beğenisini toplayan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı, bir gol atarak yine yıldızlaştı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
Cengiz Ünder yine manşetlerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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